以色列空袭加萨 击毙哈玛斯武装派系新领袖

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（法新社耶路撒冷27日电） 尽管停火仍在进行中，以色列今天指出，已于加萨（Gaza）击毙哈玛斯（Hamas）武装派系新领袖奥德（Mohammed Odeh）。本月稍早，以色列才刚击毙其前任领袖。

自哈玛斯2023年10月发动攻击以来，以色列持续系统性锁定这个组织在加萨及区域各地的领导高层。

奥德是加萨战争爆发以来，以色列声称击毙哈玛斯旗下武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine Al-Qassam Brigades）第4位领袖。

以色列军方与国家安全局（Shin Bet）在联合声明中表示，奥德昨天身亡，并称他是在5月15日哈达德（Ezzedine Al-Haddad）遭击毙后，被任命为艾兹丁・卡萨姆旅领导人。

哈玛斯武装派系在声明中证实奥德为参谋长，并表示他昨晚死于以色列空袭行动。

奥德长期担任哈玛斯情报部门主管，也是这个组织在加萨走廊中仍存活的最高层人物之一。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）重申，以色列的目标是终结哈玛斯对巴勒斯坦领土的统治，并暗示推动加萨居民被迫迁移的计画。

今年2月，联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）谴责相关计画「意图永久改变加萨人口结构」。

美国总统川普曾表态支持这项构想，但后来放弃。

加萨地区每天仍持续陷入暴力。自10月10日停火生效以来，以色列军方与哈玛斯互相指控对方违反停火协议。

根据由哈玛斯控制的加萨卫生机构数据，自停火以来已有900多人遭以色列击毙。联合国认为这项数据具有可信度。

以色列目前仍控制加萨走廊约60%的区域，包括所有出入口，而大量人口则集中于沿海地带。（编译：徐睿承）