以色列空袭加萨学校酿93死 哈玛斯：危险升级

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（法新社加萨市10日电） 加萨走廊的救援人员表示，以色列今天空袭一间安置流离失所巴勒斯坦人的学校，造成93人丧生。尽管以方坚称空袭目标是哈玛斯（Hamas）武装分子，但仍引发国际一片挞伐。

法新社无法独立核实上述死亡人数，若获证实，这将是以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」去年10月7日爆发战争以来，死伤最惨重的单次攻击行动之一。

哈玛斯治下的民防救援人员表示，民众正在做黎明祈祷时，3枚以色列飞弹击中了加萨市（Gaza City）这所学校的建筑群。军方证实以色列使用了「3个精准弹药」。

民防机构发言人巴萨尔 （Mahmud Bassal）表示，学校避难所中的93名死者当中，有11名孩童和6名妇女，「还有许多身分不明的身体残肢」。

以色列军方表示，以方已经「精准击中」塔比恩（Al-Tabieen），随后又说，情报显示「至少有19名哈玛斯人员和伊斯兰圣战恐怖分子被消灭」。

哈玛斯谴责这是一次「危险的升级行动」，而哈玛斯的黎巴嫩盟友「真主党」（Hezbollah）称这是「可怕的屠杀」。

背后支持哈玛斯和真主党的伊朗，则谴责以色列这次攻击是场「野蛮袭击」。（译者：纪锦玲）