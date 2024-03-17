以色列空袭加萨酿一家人36死 血溅穆斯林斋戒月

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（法新社加萨16日电） 巴勒斯坦塔巴蒂比（Tabatibi）一家因为以色列轰炸而颠沛流离，昨天于加萨中部团聚，在斋戒月首个周五一起用餐，未料这次团圆沦为血腥空袭牺牲品，共有36名家庭成员丧生。

目击者今天告诉法新社，在塔巴蒂比一家的妇女们准备封斋饭（sahur）餐点时，她们所住建筑物遭到空袭，造成36名家庭成员死亡。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）治下加萨卫生部提供了相同的死亡人数，并与幸存共同指责以色列是袭击当地纽瑟拉特（Nuseirat）难民营的元凶。

以色列军方在被问到今天的袭击行动时表示，以军「彻夜」袭击，是针对加萨中部纽瑟拉特难民营的两名「恐怖分子」。但以军未说明细节。

以军说：「事件的具体情况仍在了解中。」

19岁的穆罕默德．塔巴蒂比（Mohammed al-Tabatibi）站在迪尔巴拉（Deir al-Balah）附近的艾格撒烈士医院（Al-Aqsa Martyrs Hospital）院子里，那里躺着他亲人的遗体。

左手在袭击中受伤的穆罕默德流着泪说：「这是我的母亲，这是我的父亲，这是我的阿姨，这些是我的兄弟。」

他又说：「他们（以色列）轰炸房子时，我们在里面。我母亲和阿姨正在准备封斋饭，他们都殉难了。」在他说完后，所有尸体被堆放在一辆卡车上，准备运往墓地。

法新社电视画面显示，由于没有足够的尸袋，一些死者被包裹在沾有血迹的白布中，包括至少两名孩童。