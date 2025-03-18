以色列空袭加萨 增至413死

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（法新社加萨走廊18日电） 据医院官员说法，以色列今晨空袭加萨走廊各地，导致413名巴勒斯坦人丧生，哈玛斯称其中包括数名政府首长。这场突袭打破自1月以来的停火，且可能使战火全面重燃。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）拒绝以色列变更停火协议的要求后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令发动空袭。官员指出，这次行动并无限期，预计规模还会扩大。

美国白宫发言人表示，以色列在发动空袭前曾请教华府，并对以色列的行动表示支持。

哈玛斯表示，加萨政府行政首长达利斯（Essam al-Dalis）在以色列对加萨走廊（Gaza Strip）的空袭中丧生，并将他列为死于此次袭击的官员之一。

哈玛斯发布声明指出：「这些领袖和他们的家人，都在遭到犹太复国主义占领军飞机的直接攻击后殉难。」声明并提到，领导加萨走廊内政部的瓦特法（Mahmud Abu Watfa），以及内部安全局局长苏尔坦（Bahjat Abu Sultan）也在这次袭击中死亡。

以色列军方已经命令民众从加萨走廊东部撤离，包括北部城镇贝特汉诺（Beit Hanoun）大部分地区以及更南部的其他社区，表明以色列很快会重新发动地面行动。

以色列军方发言人阿德雷（Avichay Adraee）在社群媒体X发文警告当地居民，「尤其是贝特汉诺、希尔贝特库扎阿（Khirbet Khuza’a）、阿巴桑卡比拉（Abasan al-Kabira）和贾迪达（Al-Jadida）等区域的居民」。

贴文写道，「这些指定区域被视为危险的作战区…为了你的自身安全，必须立即撤离到加萨市（Gaza City）西侧和甘尤尼斯（Khan Yunis）的已知避难所。」

1名哈玛斯高层官员认为，尼坦雅胡重新开战的决定等同于对剩下的以色列人质宣判「死刑」。哈玛斯资深官员黎希克（Izzat al-Risheq）指控尼坦雅胡透过发动空袭，试图拯救他的极右执政联盟，并呼吁调解人员「揭示真相」，说明是谁破坏停火协议。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）则表示：「只要人质没有返回家园、战争目标没有实现，我们就不会停止战斗。」除了释放剩余人质外，以色列的另一个主要战争目标是摧毁哈玛斯。