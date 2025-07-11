以色列空袭加萨 多名孩童在诊所外丧命

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（法新社加萨市10日电） 加萨走廊（Gaza Strip）民防局表示，以色列今天对加萨走廊的空袭行动造成66人丧生，包括8名孩童，他们在一间诊所外排队领营养补给品时罹难。

民防局表示，加萨走廊中部城市迪尔巴拉（Deir el-Balah）的空袭事件造成17人死亡，包括这些孩童。

根据联合国儿童基金会（UNICEF）说法，死者包括1名1岁男童，他的母亲伤势严重。这位妈妈说就在几小时前，她的孩子才刚说出第1句话。

UNICEF执行主任罗素（Catherine Russell）在声明中说：「任何父母都不该经历如此悲剧。」她还说：「杀害这些试图取得救命援助的家庭简直天理不容。」

营运这间诊所的世界健康基金会（Project Hope）表示，这些受害者是因营养不良、受感染和患病而在诊所外等待治疗。据这个总部设于美国的慈善团体统计，共有15人遇难，包括10名孩童和2名女性。

基金会董事长兼执行长陶贝（Rabih Torbay）说，这次的空袭「公然违反国际人道主义法」。

事发当时有数十人在排队，多数是妇孺。

30岁男子埃迪（Yousef Al-Aydi）也排在队伍内，他接受电话采访时向法新社说：「忽然间，我们听到无人机靠近，接着就发生爆炸了。地面开始震动，眼前一切变成鲜血四溅的景象，以及震耳的尖叫声。」

以色列先前宣布扩大在加萨的军事行动。加萨的战火为当地200多万人带来严峻的人道主义危机。

以色列军方告诉法新社，他们在迪尔巴拉锁定的对象是一名曾于2023年10月7日潜入以色列的哈玛斯（Hamas）武装分子。

以色列军方表示，对于与此事无关的人员遭受波及感到遗憾，并说他们会尽量降低伤害，且已对这起事件展开调查。