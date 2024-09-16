以色列空袭加萨 至少18死

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（法新社加萨走廊16日电） 加萨走廊（Gaza Strip）医护与救援人员今天表示，以色列空袭多栋民宅，造成至少18人死亡。巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」则宣称拥有充足资源继续与以色列作战。

以哈战争持续至今已将近1年，致命战斗今天持续肆虐加萨走廊。在加萨中部的纽瑟拉特（Nuseirat）难民营遭到空袭后，可以看到幸存者在断垣残壁中找人。

接收遗体的艾尔瓦达医院（Al-Awda）一名医护人员告诉法新社，纽瑟拉特难民营内的卡萨斯（Al-Qassas）家族住处今天上午被空袭击中，造成10死15伤。

一名幸存的家族成员说：「在我们熟睡时，我家毫无预警被击中，有许多人殉难，包括家族里的孩子，还有我的小孙子。」

加萨民防单位表示，加萨市（Gaza City）泽图恩区（Zeitun）一栋属于巴萨尔（Bassal）家族的房子也在夜间遭到类似空袭，共有6名巴勒斯坦人身亡。

民防单位还说，另一场针对拉法（Rafah）的夜间空袭，锁定一栋属于阿布夏尔（Abu Shaar）家族的房子，夺走2人的性命。

哈玛斯高官哈姆丹（Osama Hamdan）昨天则在土耳其伊斯坦堡受访时告诉法新社：「抵抗运动富有持续下去的能力。」

「有人殉难和牺牲…反之也累积了经验，并吸收新世代加入抵抗运动。」

以色列除了与哈玛斯战斗，自去年以哈战争爆发以来，以色列也与伊朗支持的黎巴嫩什叶派伊斯兰政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）持续交火。

在以色列今天空袭加萨之际，以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）警告，与真主党武装分子停止战斗的前景日益黯淡。这项说法再度引人忧心可能爆发更大规模的区域冲突。