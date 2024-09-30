立足瑞士 报道世界
登录

以色列空袭叙黎边境 炸伤7名武装分子

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新日内瓦30日电） 叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，今天清晨以色列轰炸黎叙边界关卡附近，锁定黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah）目标，伤及7名亲伊朗的武装分子。 法新社报导，叙利亚人权了望台组织说：「午夜过后，以色列战机展开又一波的空袭，轰炸与黎巴嫩接壤、位于吉戴耶亚布斯（Jdeidet Yabus）边界关卡附近的一栋建筑物。」

叙利亚人权了望台组织说，有7名亲伊朗的武装分子受伤，当中2名为叙利亚人，但该组织未阐明其余5人国籍。

这个位于往来贝鲁特与大马士革公路的边界关卡，在黎巴嫩端称之为马斯那（Masnaa），自9月23号以来，涌入躲避以色列空袭的叙利亚与黎巴嫩人。

叙利亚人权了望台组织指出，数小时前，一架以色列无人机朝一栋靠近黎巴嫩边界位于亚富尔（Yaafur）的别墅发射高爆飞弹，这栋别墅是叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）胞弟马赫．阿塞德（Maher al-Assad）领导的陆军师所有。 叙利亚人权了望台组织说，真主党与伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官过去经常来此。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
32
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
86
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
47 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团