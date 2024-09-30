以色列空袭叙黎边境 炸伤7名武装分子

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（法新日内瓦30日电） 叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，今天清晨以色列轰炸黎叙边界关卡附近，锁定黎巴嫩政治与军事组织真主党（Hezbollah）目标，伤及7名亲伊朗的武装分子。 法新社报导，叙利亚人权了望台组织说：「午夜过后，以色列战机展开又一波的空袭，轰炸与黎巴嫩接壤、位于吉戴耶亚布斯（Jdeidet Yabus）边界关卡附近的一栋建筑物。」

叙利亚人权了望台组织说，有7名亲伊朗的武装分子受伤，当中2名为叙利亚人，但该组织未阐明其余5人国籍。

这个位于往来贝鲁特与大马士革公路的边界关卡，在黎巴嫩端称之为马斯那（Masnaa），自9月23号以来，涌入躲避以色列空袭的叙利亚与黎巴嫩人。

叙利亚人权了望台组织指出，数小时前，一架以色列无人机朝一栋靠近黎巴嫩边界位于亚富尔（Yaafur）的别墅发射高爆飞弹，这栋别墅是叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）胞弟马赫．阿塞德（Maher al-Assad）领导的陆军师所有。 叙利亚人权了望台组织说，真主党与伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官过去经常来此。