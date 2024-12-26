以色列空袭叶门叛军 3人丧生

afp_tickers

3 分钟

（法新社沙那26日电） 以色列今天空袭叶门首都沙那的国际机场等叶门境内目标，造成3死。空袭当下，世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞就在机场，他说自己平安，但他们的飞机有1名机组人员受伤。

叶门叛军「青年运动」（Houthi）与以色列之间的战斗升温，昨天青年运动又朝以色列发射1枚飞弹并出动2架无人机后，以军今天空袭青年运动掌控区域的机场、军事设施及发电厂。

青年运动获伊朗支持，是伊朗反以色列联盟「抵抗轴心」（Axis of Resistance）的成员。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，以色列的空袭会「持续到任务完成为止」。以色列国防部长卡兹（Israel Katz）则表示，以色列将「追捕青年运动所有领袖…没人能躲开我们」。

空袭当下，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正在饱受战火蹂躏的叶门评估该国人道局势，同时寻求让被拘禁的联合国（UN）工作人员获释。

谭德塞说，「机场遭到空中轰炸」时，他与团队成员正要登机。他称航空交通管制塔及候机室遭破坏，跟他们相距仅几公尺远，机场跑道也受损；他与联合国及世卫的同事都平安。

一名目击者告诉法新社，在青年运动掌控的首都沙那，机场被攻击「超过6次」，邻近的戴拉米（Al-Dailami）空军基地亦沦为袭击目标。

另据一名目击者与青年运动的马西拉电视台（Al-Masirah TV）指出，荷台达市（Hodeida）一座发电厂也遭遇一系列空袭。

青年运动发声明表示，机场遇袭共造成2死11伤，拉斯伊萨港（Ras Issa）另有1死3失踪。发言人阿布杜沙兰（Mohammed Abdulsalam）称这波空袭是「犹太复国主义者针对全叶门人民的罪行」。