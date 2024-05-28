以色列空袭至少45死 帐篷庇护所几乎全毁

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（法新社加萨走廊拉法27日电） 以色列空袭加萨拉法一座收容巴勒斯坦人的营地，至少45人丧命。幸存者今天清理现场，帐篷几乎全数烧毁。有人说，他们按指示来到这个「安全区」，不明白为何遭攻击。

巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）掌控的加萨走廊（Gaza Strip）卫生部统计，这场空袭造成至少45人丧命、249人受伤。24岁的哈麦德（Mohammed Hamad）事后告诉法新社，受害者「不只受伤或死亡，还被烧得焦黑」。

哈麦德说：「我表亲的女儿，不到13岁的孩子，也罹难了。炮弹碎片撕裂了她的脸，完全认不出五官。」

以色列军方说，军机昨晚「袭击哈玛斯在拉法的阵地」，击毙2名哈玛斯高阶官员。

这场空袭在拉法的塔尔苏尔坦（Tal Al-Sultan）地区营地引发火灾，将帐篷和庇护所化为灰烬。

巴勒斯坦红新月会（Palestine Red Crescent Society）公布的影片显示，救护车在夜里一片混乱中奔向遇袭地区救出伤者，包括孩童。

无国界医生组织（MSF）在社群平台X上写道，组织在塔尔苏尔坦支援的一座急救站已接收28名死者和180名伤者，其中许多人「遭受外伤，尤其是炮弹碎片造成，还有骨折与烧伤」。

无国界医生组织紧急协调员约翰（Samuel Johann）说，伤者状况稳定后，被转送到附近的野战医院，但当地「医疗系统受到重创，加萨目前没有医卫设施可处理这么多伤亡的事件」。

巴勒斯坦人今天清理营地，现场只余烧黑的金属板和烧焦的木板，帐篷庇护所几乎什么也不剩。

加萨民防机构主任穆哈伊尔（Mohammad al-Mughayyir）说：「我们看到烧焦的尸体和被撕裂的四肢，这是使用…飞弹造成大规模火灾的结果。」

以色列先前要巴勒斯坦人撤离家乡，这些人来到拉法寻求庇护，却震惊地看着营地成为被攻击的目标。

5个月前离开加萨北部的穆罕默德（Abu Muhammad）告诉法新社：「他们散发传单，要我们前往塔尔苏尔坦的人道区域，所以我们按照要求来到这里…但昨天日落我正在吃晚餐时，突然好像有地震，地面剧烈震动。」

27岁的卡马尔（Mohammed Abu Qamar）也说，他从加萨北部来到这座被以色列当局标示为「安全地带」的营地，不明白为何会遇袭。

以色列政府今天说，正调查巴勒斯坦平民在前一晚空袭中遭受的「严重悲惨」影响。军方也已展开调查。