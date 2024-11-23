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以色列空袭贝鲁特市中心 市政当局：至少11死63伤

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（法新社贝鲁特23日电） 以色列今天稍早空袭黎巴嫩首都贝鲁特市中心，一栋8楼住宅遭夷为平地，造成至少11死63伤，这起攻击撼动全市民众从睡梦中惊醒。这是以军对真主党（Hezbollah）采取的最新行动。

贝鲁特（Beirut）市政当局今天上午持续进行救援行动，包括调度挖土机清除这栋遇袭建筑物的断垣残壁，并且部署消防车和民防搜救人员在附近待命。民众则在现场聚集围观。

黎巴嫩卫生部指出，以色列空袭劳工阶级居住的巴士达（Basta）区、造成至少11死63伤，现场散落许多尸块，有待确认死者身分。声明表示：「最终罹难人数须经过DNA检测后才能确定。」

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）报导，以军的战斗喷射机朝这栋建筑物发射6枚飞弹，连带造成的附近建筑物「大范围毁损」。

以色列军方趁拂晓袭击巴士达区之前，并未对当地发布疏散警告。以军往往是锁定黎巴嫩政军组织真主党的高阶成员后，才会在真主党据点外围无预警发动空袭。

一名黎巴嫩安全消息来源透露，以色列今早向贝鲁特市中心发动空袭、造成惨重的伤亡，目标就是针对一名真主党高层，但目前不清楚此人是否已被击毙。

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