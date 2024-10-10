立足瑞士 报道世界
登录

以色列空袭贝鲁特市中心 至少22死117伤

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社贝鲁特10日电） 以色列今天空袭黎巴嫩首都贝鲁特市中心，根据黎巴嫩卫生部公布的最新数字，已有22人死亡、117人受伤。这是以色列上月加强作战以来，贝鲁特市中心遭遇过伤亡最惨重的攻击。

以色列上月加强空中作战后，贝鲁特市中心今天第3度遭遇攻击。

2个多星期以来，以色列反覆轰炸贝鲁特南郊，也就是黎巴嫩什叶派伊斯兰政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）的重要据点，但空袭行动很少锁定市中心。

黎巴嫩卫生部在最新声明中表示：「根据更新后的伤亡统计，以色列敌军今晚对首都贝鲁特的攻击，造成22死117伤。」

黎巴嫩国家通讯社（NNA）稍早报导，今天的空袭击中人口稠密的恩维里区（Nweiri）和巴士达区（Basta）。第一波空袭锁定恩维里区一栋8层楼建物的3楼，另一波空袭击中巴士达区一栋4层楼建筑物，导致建物「完全倒塌」。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部社区，引爆加萨走廊（Gaza Strip）战争。黎巴嫩真主党作为哈玛斯的盟友，翌日即开始与以色列交火，目的是支持以色列炮火下的巴勒斯坦人。

但以色列自今年9月23日起加强空袭黎巴嫩境内目标，根据官方数据，已有超过1200人因此丧生，逾100万人被迫逃离家园。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
71
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 埃米莉·里达

亲爱的海外瑞士人，请问您的外籍配偶在申请瑞士国籍时遇到过哪些困难？

海外瑞士移民的外籍伴侣在结婚几年后可以申请瑞士国籍。但申请瑞士国籍需要满足很多条件并提交相关文件。

参与讨论
5
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
89
55 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团