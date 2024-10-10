以色列空袭贝鲁特市中心 至少22死117伤

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（法新社贝鲁特10日电） 以色列今天空袭黎巴嫩首都贝鲁特市中心，根据黎巴嫩卫生部公布的最新数字，已有22人死亡、117人受伤。这是以色列上月加强作战以来，贝鲁特市中心遭遇过伤亡最惨重的攻击。

以色列上月加强空中作战后，贝鲁特市中心今天第3度遭遇攻击。

2个多星期以来，以色列反覆轰炸贝鲁特南郊，也就是黎巴嫩什叶派伊斯兰政治和军事组织「真主党」（Hezbollah）的重要据点，但空袭行动很少锁定市中心。

黎巴嫩卫生部在最新声明中表示：「根据更新后的伤亡统计，以色列敌军今晚对首都贝鲁特的攻击，造成22死117伤。」

黎巴嫩国家通讯社（NNA）稍早报导，今天的空袭击中人口稠密的恩维里区（Nweiri）和巴士达区（Basta）。第一波空袭锁定恩维里区一栋8层楼建物的3楼，另一波空袭击中巴士达区一栋4层楼建筑物，导致建物「完全倒塌」。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日突袭以色列南部社区，引爆加萨走廊（Gaza Strip）战争。黎巴嫩真主党作为哈玛斯的盟友，翌日即开始与以色列交火，目的是支持以色列炮火下的巴勒斯坦人。

但以色列自今年9月23日起加强空袭黎巴嫩境内目标，根据官方数据，已有超过1200人因此丧生，逾100万人被迫逃离家园。