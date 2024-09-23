以色列空袭逾1300目标 致黎巴嫩356死1246伤

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（法新社贝鲁特23日电） 以色列今天对黎巴嫩境内逾1300处什叶派基本教义民兵组织真主党目标进行空袭。黎巴嫩卫生部深夜表示，这波攻势已造成356人丧生，包括24名孩童，并有1246人受伤。

以色列军方深夜在声明中宣布，过去24小时内在黎巴嫩境内空袭逾1300处真主党（Hezbollah）目标，包括建筑物、车辆，以及有火箭、飞弹发射器和无人机而会构成威胁的基础设施。

黎巴嫩卫生部深夜则表示，以色列今天对黎巴嫩南部和东部一波攻势已造成356人丧生。这是自从去年10月7日加萨战争爆发以来，死亡人数最多的以黎跨境情势升级。

卫生部在声明中指出，「以色列敌人」空袭黎巴嫩南部城镇和村落，以及东部贝卡平原（Bekaa Plain）和巴贝克村（Baalbek），造成356人死亡，包括24名孩童和42名妇女，并有1246人受伤。

以军今天袭击黎巴嫩南部和东部真主党目标同时，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告黎巴嫩人远离危险。

他在以军宣布空袭黎巴嫩境内目标后不久，透过预录影片说：「拜托，现在前往安全的地方。一旦我们行动结束，你们可以平安回家。」