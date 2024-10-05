以色列空袭黎巴嫩北部难民营 哈玛斯1指挥官丧生

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（法新社贝鲁特5日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯表示，以色列今天空袭位于黎巴嫩北部的巴达威难民营，导致1名哈玛斯指挥官身亡，这是以哈战争爆发以来该地区首次遇袭。

哈玛斯（Hamas）指出，「指挥官」艾塔拉阿里（Saeed Attallah Ali）「位于巴达威难民营（Beddawi）的住家遭犹太复国主义者轰炸」，他与妻子和2个女儿因此丧生。该难民营坐落黎巴嫩北部城市的黎波里（Tripoli）附近。

以哈战争爆发近1年来，以色列多次针对在黎巴嫩的哈玛斯官员发动攻击；根据哈玛斯，其麾下至少已有18名武装人员在黎巴嫩遇害。

哈玛斯也谈到，以色列9月30日空袭黎巴嫩南部的巴斯难民营（Al-Bass），导致哈玛斯在黎巴嫩的领导人阿敏（Fatah Sharif Abu al-Amine）命丧他位于该难民营的住所。

以色列于1948年建国之际，与数个阿拉伯国家爆发第一次以阿战争，期间许多巴勒斯坦人被驱逐或逃离在以色列的家园，黎巴嫩12座巴勒斯坦难民营便是为收容这些人所建立。

根据长久惯例，黎巴嫩军队不会进入这些难民营，营内安全事务是由巴勒斯坦各派系负责。