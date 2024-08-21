以色列空袭黎巴嫩 法塔组织干部丧命

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（法新社黎巴嫩锡登21日电） 巴勒斯坦运动主要派系法塔组织高层及安全消息人士指出，以色列今天空袭黎巴嫩南部锡登��，造成法塔一名干部丧命。

这是自从以色列和黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）过去10个多月的跨境冲突爆发以来，以方针对巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）领导的法塔组织（Fatah）已知的首宗攻击。

法塔组织高阶成员阿拉达（Fathi Abu al-Aradat）表示：「以色列袭击锡登（Sidon），（法塔）干部马克达（Khalil Makdah）遇害。」

一名黎巴嫩安全官员向法新社证实这起攻击，表示马克达座车遇袭。

据攻击现场的法新社记者指出，两座巴勒斯坦难民营安希维（Ain al-Helweh）和米耶米耶（Mieh Mieh）附近一部汽车遭到攻击，搜救人员已从焦黑车体中拉出一具遗体。

黎巴嫩的国家通讯社（National News Agency）报导，马克达命丧「无人机对他汽车的袭击」。

法塔组织武装支派艾格撒敢死队（Al-Aqsa Martyrs’ Brigades）在黎巴嫩的指挥官莫尼尔（Mounir Makdah）告诉马雅丁电视台（Al-Mayadeen），他的兄弟马克达已经遇害，并说马克达也是艾格撒敢死队的指挥官。

自从巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日跨境突袭以色列而引爆加萨（Gaza）战争以来，真主党及其盟友就经常与以色列交火，藉以支持哈玛斯。

但是自从冲突爆发以来，法塔组织既没有宣布从黎巴嫩攻击以色列，也不曾就其成员命丧以军对黎巴嫩攻击表示哀悼。

哈玛斯在2006年巴勒斯坦选举中大胜，后与法塔组织爆发冲突、将其逐出加萨，自此控制加萨走廊。法塔组织则退居并治理约旦河西岸（West Bank）部分地区。双方自此对立，政治分歧长期未获解决。