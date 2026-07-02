以色列纪念哈玛斯突袭满千日 各地悼念、呼吁调查究责

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列今天纪念巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭攻击满1000天，全国各地举行悼念活动，也有民众抗议政府处理方式，并要求成立国家调查委员会。

首场纪念活动清晨6时29分展开，正好是哈玛斯发动攻击、点燃加萨（Gaza）战争的时间。

法新社依据以色列官方数据统计，哈玛斯发动的攻击导致1221人死亡，251人被挟持至加萨。

以色列在加萨展开报复军事行动。据哈玛斯所属卫生部资料，至今已造成当地逾7万3000人死亡。联合国认为这项统计具一定可信度。

耶路撒冷居民赫兹（Dina Hertz）向法新社表示：「最令我感到沉重的是，甚至到了现在，事件发生了1000天，我们仍然深陷其中，而本可促成某种结局的事情却始终未发生。」

「我指的是一个真正的调查委员会、真正负责任的态度，能够提出实质结论，并且让当时位居高层的人能发自内心对失职感到羞愧与痛苦。」

由10月7日事件的罹难者与遭绑人质家属组成的「10月委员会」（October Council），是今天系列活动的主办单位之一。

预计纪念人潮将于以色列国会大厦及多位政府成员住宅前集结。

10月委员会于X平台发文表示：「人质与罹难者家属要求立即成立国家调查委员会！」

在加萨战争期间成为要求释放被俘人质象徵性据点的特拉维夫（Tel Aviv）「人质广场」（Hostages Square），预计将更名为「记忆广场」（Memory Square）。

当地时间今晚8时，特拉维夫亚康公园（Yarkon Park）也将举办追思活动，罹难者家属与反对以色列当局处理方式的抗议领袖将齐聚此地。