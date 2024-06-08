以色列纳入联合国儿童人权黑名单 尼坦雅胡痛批

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（法新社纽约联合国总部7日电） 联合国拟在一份未能保护战争中儿童的国家和武装部队名单里纳入以色列，以色列总理尼坦雅胡痛批联合国将自己列入历史的黑名单。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在他的社群媒体X帐号贴文表示，联合国「今天采纳哈玛斯荒谬的说词，将自己列入历史的黑名单」。

巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔（Riyad Mansour）在X上表示，将以色列加入这份「羞耻名单」，无法让在以军攻击下遇害的孩童死而复生，也不能让因为这场战争终身残疾的孩子们恢复健全。

「但这是朝着正确方向所迈进的重要一步，终结以色列长期享有双重标准和不受惩罚文化，这样的情况让我们的孩子处于弱势的境地。」

法新社汇整以色列官方数据显示，哈玛斯去年10月7日对以色列发动空前袭击，导致1194人丧生。

而据哈玛斯治下加萨卫生部数据，以色列在加萨发动的报复性攻势已至少造成3万6731人丧命，其中多为平民，按加萨政府新闻办公室说法，遇害平民中约1万5000人是未成年人。

以色列也拖延援助物资进入加萨，导致加萨240万人无法获得干净用水、粮食、药品和燃料。

上周世界卫生组织（WHO）指出，在过去72小时中，加萨超过4/5的儿童有过至少整整一天天都完全没进食的情况。