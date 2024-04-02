以色列街头连3天反政府示威 要求尼坦雅胡下台

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列人连续第3晚走上街头，数千人今天持续反政府示威，要求总理尼坦雅胡下台。

目前仍有134名人质被「哈玛斯」（Hamas）扣押在加萨走廊（Gaza Strip），家属不满尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）营救不力。去年街头运动未能推翻尼坦雅胡的反政府人士也要求举行新选举。

由人质家属和反政府运动人士串联的大规模抗议活动，让耶路撒冷（Jerusalem）和特拉维夫（Tel Aviv）3月30日、31日两天陷入瘫痪。

今天，数千人再次聚集在特拉维夫及位于耶路撒冷的以色列国会外。数名示威者表示，必须迫使尼坦雅胡下台，「好拯救以色列」。

一名40岁的示威人士表示：「这对以色列来说，是一场攸关生存的危机。」

她说：「一想到有人会来把我从床上抓走，且无法相信军队或政府会来救我，我根本没办法在此地活下去。」她是指哈玛斯去年10月7日突袭以色列时掳走大批人质。

尼坦雅胡长期以来不断声称，他是唯一能保证以色列人安全的领导人，但这个说法被哈玛斯的突袭行动给打破，这场攻击让以色列大肆吹嘘的安全机构措手不及。

一名65岁的将领称赞以色列军方在加萨的行动「非凡」，但他也表示，尼坦雅胡正将「军事上的成功付诸流水」。

他说：「打一场没有目标的仗，根本毫无意义。战争是种外交工具，而以哈战争唯一的目的，就是让尼坦雅胡能持续掌权。」

他和那些带头抗议的人质家属与许多支持者一样，确信尼坦雅胡并未努力营救人质。