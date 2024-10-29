以色列袭伊朗报复飞弹攻击 互控危害中东和平

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（法新社纽约联合国总部28日电） 以色列26日攻击伊朗的军事目标之后，两国代表今天在联合国会议中激烈交锋，互相指责对方危害中东和平。

以色列26日空袭伊朗军事地点，以回应伊朗10月1日对以国的飞弹攻击。而伊朗的攻击，则是为了所支持的武装组织领导人与革命卫队（Revolutionary Guards）指挥官先前遇害而报仇。

法新社报导，联合国安全理事会（UN Security Council）应伊朗的要求而召开会议，会中伊朗和以色列都主张自己有权自卫。

伊朗驻联合国大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）告诉安理会：「以色列侵略伊朗是显而易见的，这不是孤立事件，以色列这种侵略攻击模式，是更广泛且持续性破坏整个地区稳定的一环，而这种行为不受限制，也不受惩罚。」

伊拉瓦尼重申将会报复以色列周末的空袭，但表示伊朗较偏好采取外交手段。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）则表示，以色列是在10月1日遭伊朗飞弹袭击后，才采取自卫行动。他说：「我们保证，对于他们的行为，我们不会没有回应。」

达诺表示：「伊朗在整个中东地区播下了暴力、混乱和破坏的种子。但这种暴力不只发生在以色列边境，而是威胁到区域安稳、全球安全和经济稳定。」

达诺呼吁对伊朗祭出强有力的制裁，特别是防止伊朗发展核武。

美国则替盟友以色列辩护。美国驻联合国大使汤玛斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在会中表示：「我们向伊朗传达的信息也很明确：如果伊朗选择对以色列或当地的美国人员采取进一步侵略行为，将会引发严重后果。」

她说：「我们将毫不犹豫地采取自卫行动。」但她又说美国希望避免局势升级。（译者：纪锦玲）