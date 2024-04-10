以色列袭击加萨 美国称进军拉法「并非急迫」

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（法新社巴勒斯坦加萨走廊9日电） 以色列今天轰炸加萨（Gaza）目标，开罗调停人寻求在停战和人质协议方面取得进展，以色列总理尼坦雅胡坚称，以军将对拉法（Rafah）发动地面入侵。 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，没有迹象表明以色列将「立即」袭击拉法，拉法是加萨走廊（Gaza Strip）最后一个尚未成为以色列地面攻击目标的城市，约有150万巴勒斯坦人在此避难。

哈玛斯（Hamas）消息人士称，根据最新的停火提议，战斗将停止6周，加萨约40名妇女和儿童人质将用以交换以色列扣押的数百名巴勒斯坦囚犯，另外，每天将有多达500辆救援卡车允入加萨。

美国国家安顾问苏利文（Jake Sullivan）表示，哈玛斯的一些公开言论并无太大助益。

哈玛斯稍早表示「感谢」调解人卡达、埃及和美国的努力，但也指控以色列在谈判期间没有回应他们的任何要求，包括从加萨全面撤军。

尽管来自最忠实盟友美国的压力越来越大，尼坦雅胡强调将追求双重目标：带回以色列所有人质、摧毁哈玛斯。

尼坦雅胡在稍早视讯中表示，尽管全球都担心在拉法避难的巴勒斯坦平民命运，但以色列军队将会攻击加萨走廊位于埃及边境的最南端城市拉法，不过他并未透露何时进军。

尼坦雅胡今天在访问军事基地时重申此一信息，他表示：「世界上没有任何力量可以阻止我们。」

在上周总统拜登和内塔尼亚胡通电话后，美国官员再次反对以军攻击拉法。