以色列计划全面控制加萨市 招来海内外抨击声浪

此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷8日电） 以色列总理尼坦雅胡的安全内阁批准一项由以色列军队全面控制加萨市的新计画。此举今天在以色列国内外引发新一波抨击声浪。

加萨战争持续近两年之际，尼坦雅胡面临要他停火的压力日增，以使加萨超过200万居民免于陷入饥荒，并解救遭巴勒斯坦武装分子扣押的人质。

巴勒斯坦组织哈玛斯（Hamas）谴责这项全面控制加萨市的计画是「新的战争罪」；哈玛斯2023年10月7日袭击以色列，从而引爆这一轮以哈战争。

以色列在欧洲的坚定盟邦德国出于担心武器可能被用于加萨，宣布暂停相关军备出口以色列。德国罕见之举被尼纳坦雅胡批评是在鼓舞哈玛斯。

尼坦雅胡办公室8日表示，根据这项旨在「击败」哈玛斯的新计画，以色列军队「将准备掌控加萨市，同时在战斗区域外为平民分发人道援助」。

尼坦雅胡在社群平台X发文：「我们不会占领加萨─我们是要将加萨从哈玛斯手中解放。」

他表示，对加萨「去军事化」及建立一个和平的平民政府…将有助于解救以色列人质并防止日后的威胁。

以色列曾在1967年占领加萨，但于2005年从当地撤军。

尼坦雅胡办公室表示，内阁已通过「五项原则」，包括加萨的「去军事化」及「建立一个既非哈玛斯也非巴勒斯坦自治政府的替代平民政府」。

联合国秘书长安古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，以色列的计画是「危险升级」，警告这将「加深数百万巴勒斯坦人已然极其凄惨的处境」。

