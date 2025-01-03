以色列证实去年9月突袭叙利亚 摧毁地下飞弹工厂

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列军方今天证实，去年9月派遣逾100名突击队员以直升机空降叙利亚境内，摧毁一座伊朗资助的地下飞弹工厂。

以色列军方很少对其在叙利亚内部的行动发表评论，今天发表声明表示，去年9月8日的突袭行动出动了100多名突击队员，他们摧毁了这座位于地中海沿岸附近马西亚夫（Masyaf）地区的飞弹工厂。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）当时报导，有27人在这场突袭行动中丧命。以色列军方没有透露任何伤亡人数。

自叙利亚2011年爆发内战以来，以色列已在叙利亚境内执行数百次的突击行动，主要打击与伊朗有关的目标。

以军在今天发布的声明中说，这座位于马西亚夫的地下工厂「具有先进的装配线，目的在制造精准导引飞弹与远程火箭弹」，提供给黎巴嫩真主党（Hezbollah）以及「中东地区内的其他伊朗恐怖代理人」。

以军表示，「在飞机、喷射战斗机与海军船舰的火力与情资搜集支援下」，突击队以直升机空降叙利亚境内。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，这起突袭行动凸显以色列在任何地方执行军事行动捍卫国家的决心。

尼坦雅胡在声明中说：「这是我们对伊朗领导的「抵抗轴心」试图武装自己以伤害我们所采取的最重要反制行动之一，这展现了我们在任何地方采取行动以保护自己的决心与勇气。」

以军发言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校指出：「这座精准导引飞弹工厂是挖掘马西亚夫地区一座山的山腰地下建造而成。事实上，制造精准导引飞弹与地对地飞弹的零件，大多数是取自伊朗。」

修夏尼又说，这座工厂的产能一年能制造数以百计的飞弹。

叙利亚人权了望台组织表示，这座工厂是由伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）建造并受其监督。德黑兰当时谴责以军这起攻击是「犯罪攻击」。