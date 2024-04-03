以色列轰加萨酿人道援助者7死 世界同声谴责

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（法新社巴黎2日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天称以国对加萨发动空袭，误致慈善机构「世界中央厨房」7名工作人员丧生。此事引发全球谴责，美国和盟国要求以色列给个交代。

率先以船只提供加萨援助的两个非政府组织之一的「世界中央厨房」（World Central Kitchen）指出，昨天一起「由以色列发动的针对性攻击」造成澳洲、英国、巴勒斯坦、波兰和美裔加拿大籍工作人员丧生。

美国白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在新闻简报中说，总统拜登已致电这家慈善机构负责人、美国名厨安德瑞斯（Jose Andres），表示对这次攻击「感到心痛」，还称「他将向以色列表明人道援助人员必须受到保护」。

安德瑞斯说，他「为他们（罹难工作人员）的亲友以及我们的大家庭感到心碎和悲伤」。

他在社群媒体发文指出，「以色列政府并须停止这种不分青红皂白的杀戮」，「必须停止限制人道主义援助，停止杀害平民和援助人员，并停止拿粮食当作武器」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）指出，这次攻击凸显出「对国际人道法和人道工作者的保护视若无睹」。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）敦促对此事展开「迅速、公正的调查」，还说以色列需要拿出更多作为来保护无辜百姓，德国也附和这种说法。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）指出，在得知有英国国民也命丧这次攻击后，他感到「震惊与悲伤」。

英相官邸唐宁街（Downing Street）发言人透过声明指出，苏纳克与尼坦雅胡通话时指出，「他对援助人员遇害感到震惊」，并「要求对此进行彻底且透明独立的调查」。此外，英国也召见以色列大使，明确表达谴责之意。

法国外交部长塞儒内（Stephane Sejourne）指出，「没有任何理由可以合理化这样的悲剧」，「保护人道工作者是每个人都必须遵守的道德和法律责任」。

澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）痛批这场「令人完全无法接受」的攻击行动，称这是「根本不应发生的悲剧」，并对遭攻击丧生的澳洲籍志工家属致上「诚挚慰问」。

在约旦探访巴勒斯坦难民营的西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）说：「我期待并要求以色列政府尽快说明这起残暴攻击事件的情况。」

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在社群媒体X指出，「我谴责这次攻击并促请调查。」

北京当局也发出批评，表示对这次攻击「感到震惊」。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）