The Swiss voice in the world since 1935

以色列轰炸第3栋加萨市住宅高楼

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列军方今天以打击巴勒斯坦激进组织哈玛斯的据点为由，轰炸加萨走廊（Gaza Strip）最大城加萨市的1栋住宅高楼。这是以军连续3天在加萨市轰炸的第3栋住宅大楼。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的内阁虽已在8月批准占领加萨市（Gaza City）的计画，但以方至今都未公开宣布开始相关大规模进攻行动。尽管如此，以军为了进一步对哈玛斯（Hamas）施压，近几周已加强对加萨市一带的轰炸与作战。

以色列国防军（IDF）今天在声明中表示，他们打击了加萨市1栋哈玛斯曾用来监看以色列部队位置的高楼，指的是当地的罗亚塔（Al-Roya Tower）。

以军先前已2度发布疏散令，敦促这栋建物和周边地区的居民撤离到加萨走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）设于马瓦希（Al-Mawasi）的「人道区」。

根据加萨市圣城医院（Al-Quds Hospital）的说法，这起轰炸造成1人死亡。哈玛斯曾否认将住宅建物用于军事目的。

数小时前尼坦雅胡才在内阁会议开场时说，以军已加强对加萨市的攻势，「我们正在对加萨市郊及市区深化行动，…正在夷平已确认的恐怖分子高楼」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
34
66 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
16
20 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Aylin Elçi

如果你有患病风险，你会想提前知道吗？为什么？

你希望在多早的时候知道自己可能有疾病风险？你是否曾经在诊断上遇到过类似的困扰？

参与讨论
1 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团