以色列轰炸第3栋加萨市住宅高楼

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列军方今天以打击巴勒斯坦激进组织哈玛斯的据点为由，轰炸加萨走廊（Gaza Strip）最大城加萨市的1栋住宅高楼。这是以军连续3天在加萨市轰炸的第3栋住宅大楼。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的内阁虽已在8月批准占领加萨市（Gaza City）的计画，但以方至今都未公开宣布开始相关大规模进攻行动。尽管如此，以军为了进一步对哈玛斯（Hamas）施压，近几周已加强对加萨市一带的轰炸与作战。

以色列国防军（IDF）今天在声明中表示，他们打击了加萨市1栋哈玛斯曾用来监看以色列部队位置的高楼，指的是当地的罗亚塔（Al-Roya Tower）。

以军先前已2度发布疏散令，敦促这栋建物和周边地区的居民撤离到加萨走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Yunis）设于马瓦希（Al-Mawasi）的「人道区」。

根据加萨市圣城医院（Al-Quds Hospital）的说法，这起轰炸造成1人死亡。哈玛斯曾否认将住宅建物用于军事目的。

数小时前尼坦雅胡才在内阁会议开场时说，以军已加强对加萨市的攻势，「我们正在对加萨市郊及市区深化行动，…正在夷平已确认的恐怖分子高楼」。