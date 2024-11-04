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以色列通知联合国 与UN其巴勒斯坦难民机构断绝关系

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（法新社耶路撒冷4日电） 以色列今天宣布，已正式通知联合国，以方决定与联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）断绝关系。以色列国会日前投票通过禁止该机构在其境内运作。

以色列外交部透过声明表示：「按照外交部长卡兹（Israel Katz）指示，外交部已通知联合国，撤销以色列与UNRWA之间的协议。」

声明引述卡兹说：「UNRWA是加萨走廊（Gaza Strip）问题的一部分，而非解决办法的一部分。UNRWA有员工参与10月7日大屠杀，有许多雇员就是哈玛斯（Hamas）成员。」

根据专家，UNRWA禁令若实施，将重创在加萨走廊的人道救援工作。70多年来，UNRWA在巴勒斯坦土地各地提供必要援助，帮助对象也包括其他地方的巴勒斯坦难民。

然而，卡兹反驳专家说法，指加萨走廊收到的援助仅部分是由UNRWA提供。

卡兹说：「即便是现在，绝大部分送至加萨的人道援助是透过其他组织提供，UNRWA只占13%。」

UNRWA发言人佛勒（Jonathan Fowler）今天则说，如果以色列落实UNRWA禁令，「可能会在加萨走廊造成国际人道救援行动崩溃，UNRWA是这项行动的支柱」。

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