以色列针对「威胁」 朝联黎哨所附近开火

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（法新社耶路撒冷11日电） 以色列今天向驻黎巴嫩的联合国维和部队哨所附近开火，并承认「击中」2名蓝盔军（维和部队）。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）于黎巴嫩南部纳古拉（Naqura）的主要基地，今天传出2名斯里兰卡「蓝盔军」受伤，，此举引发了激烈的外交冲突与欧美各国的强烈反弹。

昨天，2名印尼士兵也因战车炮火击中了望塔而受伤。

以色列面临联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）和西方盟友的一致谴责，以国军方承诺在发布初步调查结果的同时，对此事件「彻底查核」。

以色列在声明中补充说：「最初查核表明，事件发生期间，联黎部队的1个哨所遭到袭击…导致2名联黎部队人员受伤。」

以国军方表示，以色列士兵向联黎部队哨所周围50公尺处的「直接威胁」开火还击。

爱尔兰国防军参谋长克兰西（Sean Clancy）表示，他不相信以色列的解释。

克兰西说，「从军事角度来看，这不是一次偶然行为。」爱尔兰有派出人员参与联黎部队。

根据黎巴嫩卫生部的数据统计，维和人员发现自己身处以色列与真主党（Hezbollah）战争的前线，这场战争已导致黎巴嫩1200多人死亡。

古特瑞斯谴责这次枪击事件「无法容忍」、「违反国际人道法」；英国政府则表示对伤亡报告感到「震惊」。

国际移民组织（IOM）区域主任贝尔裴西（Othman Belbeisi）表示，国际移民组织已确认黎巴嫩境内有69万人流离失所，他们有着「巨大需求」。

美国总统拜登今天表示，他「绝对」要求以色列停止向联合国维和人员开火，法国、西班牙与义大利领袖则发表联合声明表达「愤怒」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）再次呼吁停止对以色列出口用于加萨（Gaza）和黎巴嫩的武器，同时表示联合国维和人员已成为「蓄意攻击的目标」。

这些事件发生在以色列与伊朗支持的黎巴嫩真主党交战两周多后，以色列军机自9月23日以来，对武装分子据点进行大规模袭击并在边境部署地面部队。

迄今为止，透过谈判结束黎巴嫩和加萨战事的外交努力尚未成功，但黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）表示，黎巴嫩将要求联合国安全理事会发布一项新决议，呼吁「立即全面停火」。