以色列铁穹防空系统海基版C-Dome 首次实战

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（法新社耶路撒冷9日电） 以色列军方今天表示，他们首次部署名为「C-Dome」的海基防空系统，对付闯入南部城市埃拉特（Eilat）附近空域的「可疑」目标。

C-Dome是用于防御火箭、飞弹攻击的铁穹防空系统（Iron Dome）海基版，铁穹系统每次发射的成本约为5万美元。

以色列国防军（IDF）8日晚间通报埃拉特地区出现警报，当地2月成为叶门叛军「青年运动」（Houthi）弹道飞弹攻击目标，青年运动当时所发射的飞弹均遭以色列拦截。

以色列国防军在今天稍早发布的一份声明中说：「在埃拉特地区响起警报后，以色列海军部队发现一可疑空中目标进入领空。」

「可疑目标后遭C-Dome海基防空系统成功拦截。」以色列方面没有人员受伤或损失报告。

以色列国防军发言人不愿证实「可疑」目标是否为无人机，但对外表示这是「C-Dome首次实战」。

以色列国有的「拉斐尔先进防卫系统公司」（Rafael Advanced Defence Systems）表示，安装在德制萨尔6级（Sa’ar 6-class）巡逻舰的C-Dome，使用与铁穹相同的拦截弹。

陆基的铁穹防空系统已多次用于拦截哈玛斯从加萨走廊（Gaza Strip）发射的火箭，