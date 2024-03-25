以色列防长将访华府 聚焦维持以在中东军事优势

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（法新社耶路撒冷24日电） 在加萨战火越演越烈之际，以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）今天表示，他本周访问华府，将聚焦于维持以色列在中东的军事优势。

葛朗特此行预计会见美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）和其他高层官员。由于以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）近6个月来战争对平民造成的冲击，使得美国和以色列之间的关系变得紧张。

根据葛朗特办公室的声明，葛朗特今天出发前表示：「在我访问期间，会将重点摆在维持以色列的军事品质优势，以及实现我们共同目标的方法上：战胜哈玛斯，并将人质带回家。」

他说，关于军事能力的讨论将涵盖以色列「取得平台和弹药的能力」，但他未详细说明。

以色列是美国对外军事援助的最大收受国。美国政府长期以来认为，其盟友需要援助来维持在此地区的军事优势。

自哈玛斯去年10月7日对以色列南部突袭而引发加萨战争以来，这将是葛朗特首度访问华府。

葛朗特此行之前，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）先行访问中东，期间他警告，以色列对加萨南部城市拉法（Rafah）的军事行动会是一个「错误」，「有可能让以色列在世界各地进一步受孤立」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）22日表示，即使没有美国的支持，以色列也准备继续推进在拉法的军事行动。（译者：纪锦玲）