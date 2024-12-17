以色列防长：从未如此接近达成停火协议

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列国防部长卡兹昨天表示，自从去年11月和巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯休兵以来，以色列谈判人员不曾如此接近达成释放人质协议。

消息人士稍后告诉法新社，以色列一个技术团队已于昨天抵达卡达首都杜哈，「以商讨加萨走廊（Gaza Strip）停火和人质协议」。

不愿意具名的该名消息人士还说，以色列和卡达团队正在召开「工作阶层会议」。

卡兹（Israel Katz）的发言人表示，卡兹告诉国会外交事务委员会：「自从上一个协议以来，我们还不曾这么接近达成人质协议。」

哈玛斯（Hamas）驻杜哈一名高层也表示，谈判仍在进行中。

不愿意具名的这名人士表示，如果以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「没有再像过去历次谈判那样蓄意破坏的话，囚犯交换人质，以及抵抗运动与占领者间停火的协议，其实已经来到比过去任何时候都更接近达成的阶段」。

他并表示，哈玛斯已经通知调停的埃及和卡达，准备好停止这场战争。

但该名人士同时强调，包括「全面永久停战、（以色列）从包括费城走廊（Philadelphi Corridor）和那札林走廊（Netzarim Corridor）在内整个加萨全面撤离、流离失所民众重返家园，以及一纸认真的换俘协议」，如果少了任何一样，哈玛斯「一概不予接受」。