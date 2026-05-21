以色列高层上传贬损维权人士影片 国际社会强烈谴责

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（法新社巴黎20日电） 以色列极右翼国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）发布了一段影片，显示前往加萨的船队中被拘留的活动人士双手被捆绑、额头贴地，这段影片今天引发多国政府谴责。

以下是法新社汇整各国政府的反应。

●欧盟

欧盟执行委员会（European Commission）执行委员拉碧（Hadja Lahbib）表示：「任何人都不应因为捍卫人道而受到惩罚。」

负责平等、防范与危机管理的拉碧在X平台上写道：「看看这段影片。这些不是被定罪的罪犯。这些是试图为饥饿者提供面包的活动人士。」

●义大利

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）呼吁立即释放被拘留的义大利活动人士，并要求以色列道歉。

梅洛尼透过声明表示：「这些抗议者（其中有许多义大利公民）遭受这种侵犯人类尊严的对待，是令人无法容忍的。」

●法国

法国召见了以色列大使，抗议发布这段影片的以色列国家安全部长班吉维尔的行为。

法国外长巴霍（Jean-Noel Barrot）在X平台上写道：「我已要求召见以色列驻法国大使，以表达我们的愤慨并要求解释。」

●爱尔兰

爱尔兰外长麦金蒂（Helen McEntee）表示，她对这段影片感到「震惊和骇然」，并要求立即释放「被非法拘留」的活动人士。

被拘留者中包括爱尔兰总统康诺里（Catherine Connolly）的胞妹。

●西班牙

西班牙外长阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）表示，已召见以色列驻马德里使节。

阿尔巴雷斯说：「这种对待是骇人听闻、可耻且不人道的。」

●土耳其

土耳其外交部表示，班吉维尔「再次向世界公开展示了尼坦雅胡（Netanyahu，以色列总理）政府的暴力和野蛮心态」。

●德国

德国驻以色列大使塞柏特（Steffen Seibert）表示，对待活动人士的方式「完全不可接受」。

塞柏特在X平台上写道：「很高兴听到包括外交部长在内许多以色列的声音，非常明确地指出班吉维尔部长对待被拘留者的方式是令人完全无法接受的，且与我们国家的基本价值观不符。」

●希腊

希腊外交部呼吁释放希腊活动人士，据信共有19人。

希腊外交部透过声明表示：「以色列国家安全部长针对参与『全球坚韧船队』（Global Sumud Flotilla）公民的行为是不可接受的，且绝对应受谴责。」

●比利时

比利时外长佩瑞弗（Maxime Prevot）表示，将召见以色列大使对这段影片做出解释。

佩瑞弗在X平台上写道：「被拘留者中包括比利时公民。这种情况是不可接受的。它违反了人类尊严的最基本标准。所有被拘留者都必须受到有尊严的对待，并应立即释放。」

●荷兰

荷兰总理叶腾（Rob Jetten）在X平台上写道，已召见以色列大使，而外长柏伦琛（Tom Berendsen）则称对待活动人士的方式「令人震惊且不可接受」。

●波兰

波兰外长席科斯基（Radoslaw Sikorski）要求为被拘留者中的「我国公民伸张正义」，并要求班吉维尔承担「后果」。

他在X平台上说：「在民主世界中，我们不会虐待被拘留者，并对此幸灾乐祸。」

●加拿大

加拿大外长安南德（Anita Anand）表示，这段影片「令人深感不安且绝对不可接受」。

安南德指出：「我已指示我的官员就船队上平民遭受虐待一事召见以色列大使。我们所看到的，包括班吉维尔分享的影片，令人深感不安且绝对不可接受。」