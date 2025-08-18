以色列：推进下一阶段加萨攻势

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷17日电） 以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）今天表示，军方正在推进下一阶段攻打加萨计画，攻击重点是加萨市（Gaza City）。

根据以色列军方声明，萨米在加萨实地视察期间表示，「今天，我们批准了下一阶段的战争计画」。

他表示：「我们将维持『犹太勇士战车行动』（Operation Gideon’s Chariots）的气势，重点放在加萨市。我们将持续攻击，直到彻底击败哈玛斯。」

以色列军方在加萨的大规模「犹太勇士战车」行动于5月中旬展开。

萨米补充说：「我们将继续攻击，直到彻底击败哈玛斯，人质安全始终是我们首要考虑的问题。」

哈玛斯回应时表示，这些计画将导致「新一波灭绝和大规模流离失所」。

哈玛斯也谴责这些提议是「重大战争罪行」，称其反映了以色列「对国际法和人道主义法的漠视」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本月稍早宣布加萨新一轮军事行动计画，该计画已获其安全内阁批准。

以色列表示，正准备控制加萨市及其周边的难民营，明确目标就是击败哈玛斯，并营救在2023年10月7日攻击事件中被绑架的人质。这起攻击事件引发了长达22个月的战争。