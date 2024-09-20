以色列：空袭贝鲁特 不是为了升高中东紧张局势
（法新社耶路撒冷20日电） 以色列军方今天指出，空袭贝鲁特击毙真主党（Hezbollah）指挥官等人，不是为了升高中东地区紧张局势；联合国则对以军空袭贝鲁特深感忧虑，敦促各方克制。
以军对贝鲁特发动空袭击毙真主党（Hezbollah）精锐「拉德万部队」（Radwan）指挥官阿基尔（Ibrahim Aqil）及约10名高阶人物后表示，此举目的不是要升高中东地区的紧张局势。
以军发言人哈加里（Daniel Hagari）表示：「我们正在按照（战争）既定目标开展行动，并将继续这么做。」
伊朗谴责以色列发动空袭、导致伊朗撑腰的真主党指挥官等高层死亡。
伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）声明指出：「以色列对贝鲁特发动残酷且恶毒的空袭…严重违反国际法和规定，也侵犯了黎巴嫩主权、领土完整和国家安全。」
联合国今天表示，对于以色列空袭贝鲁特一事「非常担忧」，敦促各方保持「最大限度克制」。
联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说：「我们对事态升级非常担忧…包括今天贝鲁特的致命空袭。我们促请各方缓和下来，须尽最大努力克制。」（译者：徐睿承）