以色列：重新开启克瑞沙洛边界关卡

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（法新社耶路撒冷8日电） 以色列有关当局声明指出，今天将重新开放与加萨走廊接壤的克瑞沙洛边界关卡，并说来自埃及的援助卡车已经在当地接受安全检查。但联合国机构指出，这个边界关卡尚未开启。

以色列军方与「领土内政府活动协调局」（COGAT）发布联合声明指出：「来自埃及的卡车已经抵达边界关卡，车上载有国际社会捐赠的粮食、水、庇护设施、药品和医疗设备等人道援助物资。」

「领土内政府活动协调局」是以色列国防部负责巴勒斯坦土地民政事务的机构。

于当地时间上午9时15分左右发布的声明提到，这些物资将在接受检查后运往关卡加萨走廊（Gaza Strip）一侧。

然而，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）指出，克瑞沙洛（Kerem Shalom）边界关卡仍然关闭。

UNRWA发言人图玛（Juliette Touma）于当地时间10时40分左右告诉法新社：「这个边界关卡仍然没有开放。」

以军表示，以色列和加萨走廊北部间的艾瑞兹（Erez）边界关卡也为运送援助物资而开放。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）5日向以色列进行火箭攻击，造成4名士兵死亡、十数人受伤，克瑞沙洛边界关卡随后被关闭。

以军昨天入侵拉法市（Rafah）东部地区后，掌控了连接加萨走廊和埃及的拉法边界关卡巴勒斯坦一侧。

图玛指出，拉法边界关卡同样处于关闭状态。她说：「我们呼吁将它们重新开放。我们通常从拉法取得燃料，而非克瑞（沙洛）。」

联合国和以色列最坚定盟友美国呼吁重新开放这2个边界关卡，因为它们对濒临饥荒的平民来说，就是提供援助的「生命线」。