以色列10/27大选 考验尼坦雅胡执政表现

afp_tickers

分享

4 分钟

（法新社耶路撒冷12日电） 以色列国会今天表示，以色列将于10月27日举行大选；这是法律规定必须举行选举的最后期限。外界普遍视此次选举为总理尼坦雅胡自加萨战争爆发以来的执政表现公投。

以色列国会（Knesset）本届任期将于本月17日届满，意味执政联盟数十年来将首度完成一个完整的4年任期。

国会声明指出：「由于本届国会预计将完成完整任期，依法规定将于10月27日举行大选，在不打算提前结束本届国会任期的情况下，也无须依惯例提出国会解散法案。」

现年76岁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是以色列史上在位最久的总理，他已表明将再次角逐连任。

最近几天，尼坦雅胡政府正加紧通过一连串法案，盼能巩固其执政联盟，并以更有利的态势迎战选举。尼坦雅胡政府是以色列史上最右翼的执政联盟之一。

尼坦雅胡上月甚至表示，他打算「成立一个广泛的全国性政府，不是右翼政府，也不是依赖阿拉伯政党支持的左翼政府，而是一个广泛的全国性政府」。

透过向反对阵营释出合作讯号，尼坦雅胡似乎正试图将竞选主轴重新聚焦于国家团结，而非意识形态的结盟。

然而，近期民调显示，多数以色列民众希望尼坦雅胡下台，而以色列前国防军参谋总长埃森科特（Gadi Eisenkot）将成为他的主要竞争对手。

耶路撒冷希伯来大学（The Hebrew University of Jerusalem）近期民调显示，超过92%的以色列人认为伊朗赢了中东战争，尼坦雅胡的内阁支持率也从5月初的40.5%跌到6月的29.4%。

此外，华府与德黑兰6月达成停火协议，引发部分以色列民众不满，他们认为这项协议对以色列不利。

另一方面，哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列所暴露出的安全漏洞，至今仍令民众耿耿于怀，并持续削弱尼坦雅胡的支持度。

至于有关极端正统犹太教男性是否应该服兵役的激烈争论，预计也将影响选民态度。

其他争议焦点还包括尼坦雅胡在加萨战争爆发前推动的司法改革、他所面临的贪腐审判，以及加萨战后治理前景的不确定性。

但尼坦雅胡表示，自己计划在大选后成立的政府，将有助于实现以色列的区域雄心。

尼坦雅胡说：「在消除伊朗构成的生存威胁后，广泛的全国性政府将能实现国内和解，应对伊朗轴心的残余势力，并透过政治协议来收获胜利的果实，例如我们目前正与黎巴嫩达成的协议，且未来还会有更多这类协议。」