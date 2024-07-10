以色列4天4度空袭加萨学校 酿至少29死

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（法新社加萨走廊9日电） 巴勒斯坦消息人士说，加萨走廊（Gaza Strip）南部一处让流离失所民众避难的学校今天遭遇空袭，至少29人丧生。这是4天来4度发生这类事件，巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」归咎于以色列。 以色列军方告诉法新社，以军曾对此区发动空袭，已在调查有关平民受害的消息。以军已承认自6日以来在加萨走廊（Gaza Strip）发动另外3起空袭，目标是被用来当庇护所的学校。

加萨南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）纳瑟医院（Nasser Hospital）消息人士说，附近城镇阿巴桑（Abasan）艾尔瓦达（Al-Awda）学校入口遭遇空袭，并说有29人丧命，数十人受伤。

哈玛斯（Hamas）治下的加萨当局媒体办公室指控以色列发动「可怕的屠杀」，也说罹难人数是29人，「多数」是妇孺。

一名目击者告诉法新社：「我们当时坐在学校门口…突然在没有任何警告的情况下，火箭就发射了。」

以色列军方表示，以色列空军利用了「精准弹药」空袭学校附近的「哈玛斯军事支翼恐怖分子」，声明还说「这起事件正在调查中」。

哈玛斯治下的加萨有关当局说，前3天的学校遇袭事件夺走至少20条人命。以色列则说，这3起空袭都是锁定藏身学校的哈玛斯武装分子。