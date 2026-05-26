以英国脱欧为鉴 加总理警告亚伯达省分离主义危险

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（法新社蒙特娄25日电） 加拿大总理卡尼今天将亚伯达省（Alberta）考虑脱离加拿大的计画比作英国脱欧，表示这么做相当危险，暗指选民或许没有充分了解到独立公投带来的后果。

2016年英国投票脱离欧盟时，卡尼（Mark Carney）是当时英格兰银行（Bank of England）的总裁，并率领英国渡过退出欧盟的复杂历程。

卡尼今天被问到公投议题时，以英国脱欧为鉴分享自身的经验谈。他说，英国民众投票时，并不清楚投票会带来的一切后果。

卡尼在首都渥太华告诉记者：「我亲眼目睹了英国当时发生的情况，那时大家的说法是：先投票支持，这会是一次软着陆，接着我们再来谈判…如今10年过去，他们还在努力收拾残局。」

卡尼说：「在这些涉及国土分裂的问题上，推动者往往会宣称『投下这一票不需付出任何代价，投下这一票能让我们在未来的谈判中握有更强大的筹码』，这是一种极其危险的虚张声势。」

在加拿大石油资源丰富的亚伯达省，分离主义者声称他们已收集超过30万份支持者的签名，依亚伯达省法律已足以强制启动「脱离加拿大公投」的法定门槛。

然而，亚伯达省的一名法官日前驳回这项程序，同时裁定这项公民提案无效，因为分离主义者并未事先谘询原住民群体，一旦脱离加拿大，这些原住民的法定权益恐面临严重威胁。

民调显示，亚伯达省约500万人口中，约有30%的人支持独立，创下历史新高。那些极力推动分离的阵营表示，他们对联邦政府过度干预感到强烈不满，认为相关环保考量阻碍了该省油气产业的投资。