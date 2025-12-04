以黎停火一年 法新：两国数十年来首次直接会谈

（法新社贝鲁特3日电） 一位消息人士告诉法新社，黎巴嫩和以色列的文官代表今天举行数十年来首次直接会谈，这是以色列与黎巴嫩武装团体真主党（Hezbollah）停火的监督机制一环。

消息人士指出，双方会谈在黎巴嫩南部城镇纳古拉（Naqura）的联合国维和部队总部进行，这是以色列与真主党2024年11月停火的监督机制一环。

这位消息人士还说，美国的黎巴嫩问题特使欧塔加斯（Morgan Ortagus）也出席今天会议。 美国一直向黎巴嫩施压，要求迅速解除真主党的武装。

美国也推动以色列和黎巴嫩进行直接对话，盼能稳定中东局势并进一步削弱伊朗支持的真主党。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室已经宣布，将派遣一名文官代表前往黎巴嫩。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）的办公室今天也表示，黎国代表团将由前驻美大使卡拉姆（Simon Karam）率领。

尼坦雅胡过去多次表明，黎巴嫩应该加入亚伯拉罕协议（Abraham Accords）。依据这项协议，一些阿拉伯及穆斯林国家已经跟以色列实现关系正常化。

以色列曾在1982年入侵黎巴嫩，之后两国于1983年举行直接会谈，并签署一项期望建立正常双边关系的协议，但该协议从未获得批准。