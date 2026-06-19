以黎停火协议难落实 黎巴嫩47死97伤、以军4人丧生

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（法新社贝鲁特19日电） 黎巴嫩今天再度爆发激烈冲突，当局表示以色列空袭造成47人死亡，以色列则宣布4名士兵丧生。尽管美国官员透露以色列与真主党已同意停火，但双方交火未见缓和，成为美伊促成中东停战协议以来最严重的一波冲突。

这波冲突是美国与伊朗达成协议、试图终止更广泛中东战争以来最严重的一次。这项协议原本预期能暂停以色列与黎巴嫩真主党（Hezbollah）之间的战斗。

黎巴嫩官方的国家通讯社（NNA）报导，以色列今天再次空袭黎巴嫩南部的杰辛（Jezzine）地区。在此之前，一名美国官员才表示以色列与真主党已同意停火。

NNA记者指出，在泰尔（Tyre）地区上空发现无人机活动，法新社记者则听到黎南纳巴蒂叶（Nabatieh）持续传出炮击声。

这名要求匿名的美国官员表示，停火协议是在美国与卡达斡旋下达成，相关谈判涉及以色列与伊朗。随后，一名波斯湾地区外交官证实，停火协议是由卡达、美国与伊朗共同促成。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室未回应法新社关于停火消息的查证请求。

以色列军方发言人德弗林（Effie Defrin）准将表示：「所有关于协议的事项都属于政治层级的决定…我们将继续依照指示行动。」

以色列军方指出，自午夜以来已对黎巴嫩发动「超过150次打击行动」。

黎巴嫩卫生部表示，以色列空袭与炮击造成至少47人死亡，包括7名妇女与2名儿童，另有97人受伤。

另一方面，获伊朗支持的真主党表示，他们正在纳巴蒂叶周边攻击以色列部队。

法新社电视画面显示，数百辆汽车挤满黎巴嫩锡登（Sidon）市区道路，民众试图逃离黎南地区。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）指出，以色列最新一轮攻击「构成危险的升级」；美国总统川普在内的美国官员，近来也对以色列在黎巴嫩的军事行动表达不满。

然而，尼坦雅胡今天表示，以色列军队将「在必要时」继续驻扎在黎巴嫩南部。（编译：徐睿承）