以黎军方数十年来首度会谈 美称有助推动后续外交谈判

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（法新社华盛顿30日电） 美国高阶官员表示，以色列与黎巴嫩军方官员29日在华盛顿举行了「具建设性」的会谈，并称此次会议将可为即将展开的外交谈判提供支持。

美国国防部次长柯伯吉（Elbridge Colby）在社群平台X发文证实，「今天我在五角大厦接待来自以色列与黎巴嫩的军事代表团」，以进行支持两国持续谈判的安全会谈。

他表示：「我们进行了富建设性的军方对军方会谈。这将为下周由国务院主导的政治磋商提供参考。」

这是数十年来，以色列与黎巴嫩军方官员首度会谈。

柯伯吉说，美方预期很快就会再次召开会议，以持续推动安全谈判。

不过，柯伯吉并未提及原定4月17日生效、终止以色列与伊朗撑腰真主党（Hezbollah）之间战斗的停火协议。这项协议至今从未真正落实。

以国总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）29日表示，以军已深入黎巴嫩腹地，并持续对该国南部发动猛烈轰炸。

据黎国卫生部，以军对黎国南部城市泰尔（Tyre）3个地区的空袭造成11人丧生，其中包括1名救援人员，另有8人受伤。

真主党则宣布同日对以国北部的士兵、军营及军事基地发动一系列攻击。

黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）向美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）强调，「务必全力促成停火」，这是确保谈判取得进展的首要步骤。

本次五角大厦会议召开之际，美国与伊朗之间的谈判仍在进行。德黑兰（Tehran）希望将黎巴嫩战线纳入任何终战协议中。