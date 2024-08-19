以黎情势紧张 真主党称对向色列北部发动无人机攻击

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（法新社黎巴嫩贝鲁特19日电） 黎巴嫩真主党今天表示，2名真主党战士遭杀害，同时宣称已用无人机等武器对以色列北部发动攻击。这是外界担心爆发全面战争之际所发生的最新跨境暴力事件。

以色列上月于黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）杀害真主党（Hezbollah）最高军事指挥官舒库尔（Fuad Shukr）、哈玛斯（Hamas）政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）随后于伊朗首都德黑兰（Tehran）遇刺身亡，造成以黎紧张局势急剧恶化。

以色列被指责为刺杀哈尼雅的幕后黑手。

真主党称，其2名战士「在前往耶路撒冷（Jerusalem）的道路上殉难」，自去年10月以来，真主党便用这种说法描述被以色列火力击杀的成员。

以色列军方表示，以国空军在胡拉（Hula）地区击中「真主党恐怖分子」，并在黎巴嫩南部其他地区打击「真主党军事建筑」。

黎巴嫩国家通讯社（NNA）报导以军对黎巴嫩南部发动炮击和空袭，并称「敌军战机在贝鲁特及其郊区上空低空飞行并2次突破音障」。

真主党声称，以「载有爆炸物的无人机」对2个以色列军事阵地，即靠近边界的亚拉（Yaara）兵营和位于海滨城镇阿科（Acre）的基地发动「同步空袭」。

以军透过声明表示，「发现多个可疑的空中目标从黎巴嫩方向越境」，声明还提到，防空系统「拦截了一些目标，其他则坠落在亚拉地区」。