以黎罗马谈判进行中 以军通报黎南有官兵阵亡

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（法新社耶路撒冷6日电） 尽管由美国斡旋的罗马停火谈判仍在进行，以色列在发动新一轮空袭后，今天仍通报在黎巴嫩南部出现1个多月来首批军人阵亡消息。

以色列军方证实，以黎昨天在交战中共有2名后备役军人阵亡。这是以色列自6月28日以来，首度通报有官兵于黎巴嫩南部阵亡。

在以色列发动空袭并发布数周来首次撤离警告的同时，美国在罗马主导以黎两国的外交谈判，以终止敌对行动；黎巴嫩官方则寻求以色列从黎南分阶段撤军。

以色列军方在通知南部曼苏里镇（Mansouri）居民撤离后不久发表声明指出：「为回应真主党恐怖组织公然违反停火协议的行为，以色列国防军已开始在黎巴嫩南部进行精准打击。」

黎巴嫩官方媒体报导，另1场空袭造成1人死亡、11人受伤。

知情人士透露，以色列在罗马要求将当天与黎巴嫩的谈判提前3小时结束；以色列代表团团长、美国驻以大使莱特尔（Yechiel Leiter）指责黎巴嫩方面涉嫌「误导性泄密」。

不过，谈判预计将于今天复谈，继续进行第3天，也是最后1天的议程。

本周谈判是以黎战争以来的第7轮谈判。真主党今年3月为支持伊朗，向以色列发射火箭弹，因而卷入中东战争。

以色列以大规模空袭和地面入侵回击，黎巴嫩方面表示，相关行动已造成逾4300人死亡。