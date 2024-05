任天堂上年度净利创高 Switch后续机种本年度将揭晓

3 分钟

(法新社东京7日电) 随着人气游戏主机Switch销售衰退,电玩大厂任天堂今天宣布2025年3月底前的本会计年度内将揭晓后续机种。任天堂今天还公布上年度净利创新高,并预估本年度净利将大幅减少。

受惠于日圆走贬,任天堂(Nintendo)在截至今年3月底止的上一会计年度净利创下历史新高,但任天堂预估,本会计年度净利可能大幅减少近40%。

对于游戏玩家和投资人亟欲了解的Switch后续机种相关消息,任天堂社长古川俊太郎透过公司帐号在社群平台X宣布,「我们将在本年度内发布任天堂Switch后续机种的消息。」

任天堂表示,自2023年4月起至2024年3月底止的本会计年度净利达4900亿日圆(约新台币1029亿元),刷新3年前COVID-19(2019冠状病毒疾病)疫情期间缔造的4800亿日圆纪录,当时Switch是居家防疫打发时间必备的良伴。

任天堂表示,「萨尔达传说:王国之泪」(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)销量不错,并表示「超级玛利欧兄弟」(Super Mario Bros)新作及「皮克敏」(Pikmin)系列新作也卖得很好。

「超级玛利欧兄弟电影版」(The Super Mario Bros. Movie)有助提振玛利欧系列游戏的销量,而且任天堂的「外汇收益和利息收入大增」。

日圆对美元持续走贬,提振了任天堂这类外销产品公司的获利。

但任天堂预期,本年度净利将大幅下降近40%至3000亿日圆,并预估硬体销量将持续下滑至1350万组。

任天堂上年度硬体销量为1570万组,较前一年度衰退近13%。