任天堂上年度净利创高 Switch后续机种本年度将揭晓

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（法新社东京7日电） 随着人气游戏主机Switch销售衰退，电玩大厂任天堂今天宣布2025年3月底前的本会计年度内将揭晓后续机种。任天堂今天还公布上年度净利创新高，并预估本年度净利将大幅减少。

受惠于日圆走贬，任天堂（Nintendo）在截至今年3月底止的上一会计年度净利创下历史新高，但任天堂预估，本会计年度净利可能大幅减少近40%。

对于游戏玩家和投资人亟欲了解的Switch后续机种相关消息，任天堂社长古川俊太郎透过公司帐号在社群平台X宣布，「我们将在本年度内发布任天堂Switch后续机种的消息。」

任天堂表示，自2023年4月起至2024年3月底止的本会计年度净利达4900亿日圆（约新台币1029亿元），刷新3年前COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间缔造的4800亿日圆纪录，当时Switch是居家防疫打发时间必备的良伴。

任天堂表示，「萨尔达传说：王国之泪」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）销量不错，并表示「超级玛利欧兄弟」（Super Mario Bros）新作及「皮克敏」（Pikmin）系列新作也卖得很好。

「超级玛利欧兄弟电影版」（The Super Mario Bros. Movie）有助提振玛利欧系列游戏的销量，而且任天堂的「外汇收益和利息收入大增」。

日圆对美元持续走贬，提振了任天堂这类外销产品公司的获利。

但任天堂预期，本年度净利将大幅下降近40%至3000亿日圆，并预估硬体销量将持续下滑至1350万组。

任天堂上年度硬体销量为1570万组，较前一年度衰退近13%。