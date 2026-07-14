伊拉克总理柴迪访美会晤川普 聚焦伊朗议题与油气合作

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（法新社巴格达14日电） 伊拉克总理柴迪（Ali al-Zaidi）今天将在华府会见美国总统川普。美国当局正加大对巴格达（Baghdad）施压，要求伊拉克遏制伊朗在当地的影响力。

法新社报导，柴迪此次访美适逢美国与伊朗的军事紧张关系再度升温，而两国皆是伊拉克的重要盟友。

华盛顿与德黑兰的长期敌对关系，让伊拉克成为双方代理人冲突的战场，也使历届巴格达政府都面临在双方之间维持微妙平衡的难题。

柴迪于13日抵达华府，这是他就任总理以来首次出访。在为期1周的行程中，他预计将会晤川普、美国官员以及石油企业代表。

今年在川普否决另1名候选人后，企业家出身的柴迪在美方支持下上台。他承诺振兴伊拉克脆弱的经济，并推动将曾攻击美国设施的亲伊朗武装组织解除武装。

柴迪访美前在「华盛顿邮报」（Washington Post）发布评论文章指出，他领导的政府「致力确保国家拥有合法且唯一的武力使用权」。

伊拉克政府认为，维持国家在武器使用上的垄断权，是吸引外国投资的必要条件。

扎伊迪在文章中表示，他希望向美国传达的讯息是，伊拉克「不受区域阵营与冲突左右，而是选择发展的道路」。

他的政府已要求遭华府认定为恐怖组织的武装团体必须在9月30日前解除武装；这个期限也与美国主导的反圣战联盟任务结束时间相符。

不愿具名的1名伊拉克高阶政治人物告诉法新社，尽管现任政府采取较亲美、优先发展经济的路线，「也不代表伊拉克会对抗伊朗」。

他强调，伊拉克「必须维持盟友之间的长期平衡」。

针对伊拉克境内的亲伊朗武装组织，这名资深政治人物表示，只要区域仍处于战争状态，部分武装组织可能不会解除武装，「他们和伊朗都不会同意」。

在经济方面，富含石油资源的伊拉克虽致力于摆脱数十年来的战乱影响，但目前仍面临基础建设不足、公共服务失灵、管理不善以及严重贪腐等困境。

柴迪在评论文章中表示，他将在华府设法「创造机会，以带来可衡量的经济效益」，并希望「美国领先企业考虑参与伊拉克的基础建设发展」。

近月来，伊拉克已与多家美国企业签署石油与天然气合作协议，此行预计还会签署更多协议，包括设立1个基金，伊拉克将每日存入50万桶石油，以换取协助改善国内电力供应。

正如其他产油国家，身为石油输出国组织（OPEC）创始成员国的伊拉克也受到中东战争的严重冲击。

伊拉克高度依赖石油出口，石油收入约占政府预算收入的90%，且该国绝大多数原油出口都必须经过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。