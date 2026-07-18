伊拉克总理访美国带回48项协议

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（法新社巴格达18日电） 伊拉克总理柴迪办公室今天表示，在他访问美国期间，伊拉克与多家美国企业签署48项协议或缔结伙伴关系，其中许多集中在石油与天然气领域。

油藏丰富的伊拉克一直致力于摆脱数十年的战乱与动荡，但是依然饱受基础设施落后、公共服务失灵、管理不善以及贪腐猖獗之苦。

自从中东战争导致石油出口中断、收入锐减后，伊拉克急需经济振兴。

柴迪（Ali al-Zaidi）的媒体办公室指出：「伊拉克与美国公私部门实体之间一共签署48项协议、谅解备忘录、合作协议和伙伴关系宣言。」

协议内容涵盖「石油部、电力部与埃克森美孚（ExxonMobil）、KBR公司（KBR）、奇异维诺瓦（GE Vernova）、壳牌（Shell）及哈里伯顿（Halliburton）等企业的合作和伙伴关系」，以及多项涉及兴建联通伊拉克、叙利亚间大型原油管线的协议。

伊拉克也跟主导全球卫星通讯产业的星链（Starlink）签署协议，计划将其服务引进国内。

美国总统川普14日在白宫会晤时公开赞扬柴迪是「冠军」。

川普否决另1名候选人后，企业家出身的柴迪今年在美方支持下上台。他誓言将振兴伊拉克脆弱经济，并且解除在伊拉克境内多次攻击美国设施的亲伊朗武装团体的武装。

长期以来，伊拉克在盟友美国与邻国伊朗两大势力之间如履薄冰地求取平衡。