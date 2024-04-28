伊斯兰国高层前妻涉奴役少女 遭法国检方起诉

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（法新社巴黎28日电） 法国媒体报导，法国当局指控，伊斯兰国（IS）高层前妻桑妮雅M（Sonia M.）犯下违反人道罪，她涉嫌在叙利亚境内奴役一名少数族群亚兹迪人（Yazidi）青少女。

根据法新社，法国「巴黎人报」（Le Parisien）昨天报导，圣战组织伊斯兰国外部行动负责人本尤瑟夫（Abdelnasser Benyoucef）的前妻桑妮雅M于3月14日遭起诉。

报导指出，被害女子受到本尤瑟夫迫害奴役时年仅16岁。这名女子指控，桑妮雅M曾经两次性侵她，而且知道前夫也强暴她。

这名被害女子现年25岁。她表示，2015年她在叙利亚被关押了一个多月，若没有桑妮雅M的许可，就不能吃饭、喝水或洗澡。

桑妮雅M3月14日接受法国调查人员讯问时，否认相关指控，并称前夫「只强暴她一次」。

桑妮雅M的律师布迪（Nabil Boudi）抨击这些是「投机的指控」，并说检方正设法「让她负起最严重罪责，因为法院未能将真凶绳之以法」。

根据知悉相关调查的消息来源，法国当局已对本尤瑟夫发出逮捕令。

针对2012年以来发生在伊拉克和叙利亚境内，针对少数民族和宗教少数群体犯下的种族灭绝、违反人道罪以及战争罪，法国已于2016年展开相关调查。