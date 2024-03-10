伊斯兰斋戒月前夕 以哈仍在加萨持续激战

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（法新社加萨走廊10日电） 以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）今天在加萨搏命激战，穆斯林斋戒月前夕仍不见休战迹象，同时重大人道危机正席卷遭到围困的加萨。

以哈已陷入战火5个多月，一艘运载粮食的西班牙救援船预计不久就会从地中海岛国赛普勒斯启航，协助减缓加萨走廊（Gaza Strip）沿海地区的困境。

西班牙非政府组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）表示，救援船会运送200公吨粮食，然后由美国慈善团体伙伴「世界中央厨房」（World Central Kitchen）在加萨海岸将这批粮食卸货，该团体之前在当地盖了一座简易码头。

被围困的加萨有部分地区面临饥荒之际，美国、约旦及其他国家也以飞机空投援粮，然而联合国机构警告，这远远无法满足当地240万人所需。

美国、卡达与埃及居中斡旋的谈判已持续数周，旨在达成为期6周的休战，并促使哈玛斯释放手上约100名人质，哈玛斯希望用这些人质交换被关押在以色列监狱的巴勒斯坦囚犯。然而谈判迄今无果。

各方共同目标是在斋戒月（Ramadan）开始前停火。斋戒月预计明天展开，不过确切时间取决于何时首见新月。

以色列之前要求哈玛斯提供存活人质的完整名单，哈玛斯则要求以色列所有军队撤出加萨。此后，以哈互相指责对方是迄今无法达成停火协议的罪魁祸首。

以色列政府指控哈玛斯「固执己见，好似对达成协议没有兴趣，且致力在斋戒月期间加剧区域情势」。