伊斯坦堡骄傲游行遭禁 主办方称至少50人被捕

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（法新社伊斯坦堡28日电） 尽管政府禁止举办，并且封锁市中心主要集会场所，一场同志骄傲游行今天仍在土耳其第一大城伊斯坦堡举行。主办单位表示，警方逮捕至少50人，其中包括一名记者。

警方在伊斯坦堡着名地标塔克辛广场（Taksim Square）周边架设铁栏杆加强维安。地方官员同时禁止在亚洲岸的卡迪科伊区（Kadikoy）在内主要集会区示威。省政府也限制地铁行驶市中心多处地点。

土耳其记者工会（Turkish Journalists’ Union）表示，持有合法记者证的云萨尔（Muberra Unsal）遭到逮捕。

工会在社群平台X上指出：「今年采访伊斯坦堡骄傲游行（Istanbul Pride March）的记者再度面临非法干扰。尽管云萨尔多次表明自己是记者，仍遭到警方拘留。」

在城��多区聚集的LGBT（同性恋、双性恋、跨性别）抗议人士矢言继续抗争。

抗议者高喊：「亲爱的，今天还没有结束。事实上，我们才刚开始。我们绝不放弃，会继续从四面八方走上街头。」

伊斯坦堡律师公会（Istanbul Bar Association）在其位于独立大街（Istiklal Avenue）的大楼上挂出写着「LGBT是人权」的大型布条。

同性恋在土耳其并不违法，但LGBT族群经常遭到总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）针对，他并将出生率持续降低归咎于他们。