伊朗俄罗斯实体被控干预2024美国大选 遭到华府制裁

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（法新社华盛顿31日电） 美国财政部今天宣布对伊朗和俄罗斯军方各1附属组织实施制裁措施，理由是这2个实体曾试图干预2024年美国选举。

遭到制裁的是伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）的附属组织「认知设计生产中心」（Cognitive Design Production Center），以及设于莫斯科、附属于俄罗斯军事情报局（GRU）的「地缘政治专技中心」（Center for Geopolitical Expertise）。

美国财政部在声明中指出，这2个组织寻求「在2024年美国选举期间激起社会上和政治上的紧张情势，以及影响美国选民」。

负责反恐怖主义金融作战以及金融情报事务的美国财政部代理次长史密斯（Bradley Smith）在声明中说：「伊朗与俄罗斯的政府攻击我国选举过程和选举制度，透过锁定特定对象宣传恶意假讯息，试图分化美国人民。」

根据美国财政部说法，认知设计生产中心至少从2023年就开始替伊朗伊斯兰革命卫队规划认知作战。

美国财政部表示，地缘政治专技中心则是指导及补助深伪影音制作来生产有关候选人的假讯息，并在美国选举期间于网路上流传。这个中心的主任柯洛文（Valery Mikhaylovich Korovin）如今也遭到美方制裁。