伊朗再袭波斯湾国家 科威特国际机场受损、巴林拦截飞弹

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（法新社科威特市3日电） 科威特当局表示，伊朗今天袭击科威特国际机场一处客运航厦，造成数人受伤，航空交通被迫暂停。巴林与美国也说，他们拦截伊朗针对巴林的一波攻击。

这些攻击考验了4月8日达成的美伊停火协议。尽管偶有零星袭击，停火大致上得以维持。

科威特国防部发言人阿特万准将（Saud Abdulaziz Al-Atwan）形容这次攻击是「伊朗的犯罪侵略行为」，导致建筑物严重损坏及人员受伤。

阿特万在社群媒体上的发文并未提到受伤人数，仅表示伤者已获医疗照护。

科威特国家通讯社报导，民航当局在「第一航厦遭伊朗攻击，造成伤亡与损害」后，已暂停航空交通，并将入境航班改到替代机场。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）将伊朗葛希姆岛（Qeshm Island）的通讯塔遇袭归咎于美国，并称伊朗为回应这一侵略行动，区域内某国的美国空军基地及直升机，以及美国海军第5舰队（US Fifth Fleet）总部，都遭到伊朗的飞弹和无人机攻击。

但革命卫队未明确表示曾攻击科威特机场。

科威特国际机场在伊朗战争期间多次遭受攻击，6月1日才全面恢复运作。

这个蕴藏丰富石油的波斯湾国家是美国盟邦，伊朗方面多次指控科威特及其他波斯湾国家允许美军从其境内发动攻击。

美国军方稍早曾表示，已「成功击退」一连串来自伊朗、针对科威特及巴林的飞弹与无人机攻击，并对伊朗葛希姆岛发动空袭。

美军中央司令部（CENTCOM）在声明中表示：「两枚朝科威特发射的伊朗飞弹未能命中目标，或是中途解体；3枚瞄准巴林的飞弹被美国与巴林联合防空部队立即拦截。」

巴林当局也说，他们拦截了伊朗发射的3枚飞弹及多架无人机。