伊朗前最高领袖哈米尼国葬第2天 当局举行祈祷仪式

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（法新社德黑兰4日电） 伊朗官员今天表示，将于5日为遇刺身亡的前最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）举行祈祷仪式。这是大规模国葬活动的第2天，先前已有大批民众涌入德黑兰致意。

法新社报导，当局尚未宣布祈祷仪式将由哪位宗教领袖或家属主持。美国与以色列2月28日对伊朗发动空袭，时年86岁的哈米尼当天在官邸遇害。

哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）自被指定接班后就未公开露面，据称他也在同次攻击中受伤。

当局已宣布5日为全国性假日。当晚哈米尼的遗体将自其灵柩停放的德黑兰大莫萨拉清真寺（Grand Mosalla complex）移出，准备参加6日的首都游行活动。

根据国营电视台报导，负责国葬仪式的革命卫队德黑兰指挥官哈山查德（Hassan Hassanzadeh）表示，「将于（当地时间）上午8时（格林威治时间4时30分）举行祈祷仪式」。

大批民众4日参加哈米尼的公开悼念仪式。在与美国和以色列的战争爆发后，德黑兰当局希望此次国葬能展现伊朗的强大凝聚力。

民众身着黑衣、挥舞象徵复仇与正义的血红色旗帜，现场还传出「打倒美国」与「复仇、复仇」等口号。

当局预估，在首都德黑兰就有超过1000万人参与国葬活动。

依照规画，6日的送葬游行之后，灵柩将于7日移往宗教重镇科姆（Qom），8日运往邻国伊拉克，并于9日安葬于哈米尼位于伊朗东北部的家乡麦什赫德（Mashhad）。