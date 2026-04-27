伊朗吁国人节约用电 控美意图煽动不满情绪

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（法新社德黑兰25日电） 伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）呼吁国民节约用电，并警告虽然目前尚无电力短缺，美国与以色列意图在伊朗人民间煽动「不满情绪」。

裴泽斯基安在国营电视台表示：「我们向亲爱的国人提出一个简单的请求，现在大家已经准备就绪且坚守岗位。希望大家能减少自身的电力与能源消耗。」

他补充道：「目前我们不要求大家做出牺牲，但必须做好用电控管。家里本来亮10盏灯，现在只需要开2盏，这又有何不可？」

尽管美国与以色列对伊朗发动轰炸行动，但德黑兰（Tehran）近来并未传出停电情况。

裴泽斯基安指控敌对势力打击基础设施并实施封锁，「目的是让目前的满意转为不满」。

美国总统川普（Donald Trump）曾多次威胁要彻底摧毁伊朗的电力设施，但至今尚未付诸行动。

然而，即便与美国和以色列开战之前，伊朗也常在冬、夏两季用电高峰期发生停电。

根据国际能源总署（International Energy Agency）资料，伊朗近8成电力来自燃烧天然气，凭藉庞大气田实现能源自给。另外，伊朗也使用在旧有发电站焚烧的低品质重油来补充供电。

尽管如此，在设施老旧、投资不足以及严厉国际制裁切断了技术与资金来源之下，都导致伊朗电力网始终无法应付需求。

裴泽斯基安过去曾数度发起全国性节能宣导活动。